Сегодня, 5 сентября, в Саратовской области коронавирусом заболели еще 103 человека, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

В регионе общее число заболевших составляет 12,863 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 8,344 тысячи человека, за сутки — 102.

Новые случаи распределены так: Саратов – 70, Александрово-Гайский район – шесть, Балаковский и Энгельсский – по пять, Базарно-Карабулакский – три, Балтайский, Дергачевский, Лысогорский, Марксовский, Петровский, Татищевский – по два, Красноармейский и Новоузенский – по одному.