Сегодня, 29 июня, в Саратовской области зарегистрировано еще 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Теперь общее количество заболевших а регионе составляет 6,334 тысячи человек, всего выздоровели 3,206 тысячи человек, а за сутки – 12.

Среди заболевших 15 контактных лиц, 94 — с неустановленным источником заражения. С симптомами пневмонии поступило 70 человек, с признаками ОРВИ – 26, а бессимптомно протекает болезнь у 13-ти человек.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 58, Дергачевский и Энгельсский районы — по шесть, Александрово-Гайский, Балаковский, Пугачевский и Саратовский — по четыре, Балашовский, Ртищевский и Хвалынский — по три, Вольский, Ершовский — по два, Ивантеевский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Петровский, Татищевский и Федоровский — по одному.