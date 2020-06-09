Врачи диагностировали 115 новых случаев заражения в Саратовской области в минувшие сутки. Об этом пишет официальный канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших достигло уже 4,015 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 1,699 человек тысячи, за сутки — 103.

Новые случаи заболевания распределяются по районам области так: Саратов — 78, Балаковский район — семь, Балашовский — шесть, Энгельсский и Пугачевский — по пять, Дергачевский — три, Красноармейский, Федоровский и Екатериновский — по два, Аткарский, Петровский, Озинский, Хвалынский и Аркадакский — по одному.