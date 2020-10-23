Число умерших от covid-19 в Саратовской области выросло до 147 человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Мужчина 59 лет был доставлен в госпиталь на «скорой помощи» через шесть дней после начала болезни и провел в больнице 10 суток, девять из них — на ИВЛ. Он умер от эндогенной интоксикации и отека легких. При жизни пациент страдал от повышенного давления.

91-летняя пенсионерка страдала от рака, ишемии и хронической болезнью почек, что очень осложняло течение заболевания. В госпитале она провела шесть суток, пять из которых — на аппарате искусственной вентиляции легких. Победить болезнь ей не удалось.