В минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано еще семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

По районам области заболевшие распределяются так — из числа контактных — один человек в Татищевском районе и три в Ершовском, остальным трем заболевшим диагноз был поставлен после госпитализации их с подозрением на пневмонию. Все они из Саратова. Средний возраст заразившихся вирусом людей 49 лет.

Таким образом общее число людей, с подтвержденным заражением вирусом в Саратовской области на сегодняшний момент 56 человек.