Сегодня, 8 августа, в Саратовской области зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

Теперь общее количество заболевших в регионе составляет 10,157 тысячи человек. С начала эпидемии выздоровели 6,278 тысячи человек, за сутки — 86.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 76, Александрово-Гайский — 11, Балаковский и Краснокутский — по два, Вольский, Калининский, Новоузенский и Перелюбский — по одному.