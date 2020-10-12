Сегодня, 12 октября,стало известно о смерти еще двух человек от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

61-летний пенсионер, страдавший повышенным давлением сахарным диабетом и ожирением был госпитализирован 10 суток назад с поражением легких на 96 процентов. Девять суток он провел на аппарате ИВЛ. Во время лечения у мужчины произошла тромботическая закупорка ноги, из-за чего у мужчины началась острая артериальная недостаточность. Спасти пенсионера не удалось.

Женщину 73 лет госпитализировали восемь суток назад. Пять дней она находилась на искусственной вентиляции легких. В анамнезе у женщины при госпитализации уже были ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Пенсионерка также не смогла справиться с болезнью.

Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло до 124 человек.