Число жертв коронавируса в Саратовской области выросло до 11 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В минувшие сутки от болезни скончались двое пенсионеров.

73-летний мужчина обратился к врачам на третьи сутки после появления первых симптомов заболевания и был отправлен на лечение в специализированный стационар. В Больнице он провел 18 суток, девять из которых – на аппарате искусственной вентиляции легких. Смерть пациента наступила от отека легких, эндогенной интоксикации и декомпенсации сердечно-сосудистой недостаточности. Он страдал двусторонней полисегментарной пневмонией, ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом и сахарным диабетом.

Еще одной жертвой болезни стала 79-летняя женщина, проведшая в стационаре 10 дней, три из которых – на ИВЛ. Легкие женщины были поражены на 92 процента. Она страдала ишемией и нарушением мозгового кровообращения.