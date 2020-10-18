Два человек умерли в минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

52-летняя женщина провела в стационаре 15 суток, двое из которых – на аппарате ИВЛ. Течение коронавирусной инфекции осложнилось пневмонией, гидротораксом, тромбоэмболией легочной артерии. Женщина страдала от ишемии.

Мужчина 38 лет лечился дома под наблюдением врача. На пятый день заболевания произошло резкое ухудшение. Вызвал бригаду «скорой помощи», госпитализирован в специализированный госпиталь. В связи с прогрессивным ухудшением состояния подключен к ИВЛ, но, к сожалению, в течение первых суток от момента поступления наступила смерть больного.

Общее число умерших в Саратовской области увеличилось до 136 человек.