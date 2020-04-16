На сегодняшний день выписано 13 человек с выздоровлением от коронавируса. Об этом на ежедневном брифинге рассказал замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Среди всех заболевших 34 мужчины, что составляет 48,6 процента. Остальные 51,4 процента женщины.

Порядка четырех тысяч медиков продолжают оказывать помощь больным, помимо врачей скорой помощи. Кроме того, десять тысяч работников прошли обучение на оказание помощи для заболевших covid-19.

Статистика по возрастным категориям среди больных коронавирусом: от 18 до 44 лет — 22 случая, от 44 до 59 — 29, от 60 и старше — 17.

— На сегодняшний день нет ни одного медика, заразившегося коронавирусом во время оказания помощи больным. Есть случаи заболевания, но это так называемые бытовые, — отметил он.