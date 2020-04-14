Еще двое саратовцев излечились от covid-19. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он напомнил, что на сегодняшний день всего 49 больных коронавирусом. Из них 18 мужчин и 31 женщина.

— 21 случай завозной, 28 человек не выезжали за пределы области. Еще двое выздоровели, итого выписанных пациентов стало восемь. Для окружающих они не опасны и инфекцию не распространяют, — отметил Шувалов.

Также, 24 инфицированных covid-19 находятся в стационаре, пятеро на аппарате искусственной вентиляции легких.