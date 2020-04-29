В Саратовской области зарегистрирован еще один случай смерти от covid-19. Такие данные озвучил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он отметил, что пациент был возрастной и имел хроническое заболевание, в связи с чем его иммунитет был ослаблен. Однако причиной смерти стал именно коронавирус. Чуть позже, в ходе брифинга, выяснилось, что речь идет о пациенте, о котором уже сообщалось ранее.

Из 392 заболевших 215 мужчин и 177 женщин. Кроме того, в шести стационарах региона помощь получают 206 больных, а лечатся амбулаторно — 130. Также восемь человек находятся на аппаратах ИВЛ.

За последний сутки выздоровели еще двое человек, в том числе ребенок.