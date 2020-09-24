На сегодняшний день в Саратовской области на дистанционном обучении находятся 1,248 тысячи детей и 179 педагогов из шести школ. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

В число учреждений входит школа в селе Покровка, СОШ №3 Балашова, СОШ села Логиновка Краснокутского района, школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка Федоровского района, школы в селах Мироновка Питерского района, и Студенка Турковского района. Там заболели учителя.

На дистанционном обучении находятся 39 классов в 26 школах региона, 1,008 детей.

У 22 несовершеннолетних и восьми педагогов подтвержден коронавирус, заболевания выявлены в семьях.

На дистанционку переведены 350 студентов из 17 групп Краснокутского политехнического лицея, среди них заболевших нет.

Частично закрыты пять детских садов в Саратове, Новоузенском, Петровском, Федоровском районах, полностью ушел на самоизоляцию один в Питерском районе.