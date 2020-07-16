В Саратовской области в минувшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 7,969 тысячи человек, 4,535 из них, в том числе 72 за прошедшие сутки, благополучно излечились.

Новые случат выявлены в Саратове — 47, в Балаковском районе — 12, в Энгельсском — девять, в Балашовском — семь, в Вольском — пять, в Александрово-Гайском и Ивантеевском — по трое, в Ершовском — два, в Воскресенском, Красноармейском, Перелюбском, Пугачевском, Ртищевском, Татищевском и Хвалынском — по одному.