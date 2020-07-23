Сегодня, 23 июля, вновь начинает свою работу после длительной отмены фирменный поезд «девятка» сообщением Саратов – Москва, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Напомним, что ранее фирменный поезд был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

— Из Саратова поезд будет отправляться ежедневно в 18:16, прибывать в Москву на следующие сутки в 7:22. С Павелецкого вокзала Москвы, начиная с 24 июля, поезд будет отправляться ежедневно в 19:05, прибывать в Саратов на следующие сутки в 10:14. Время в пути из Саратова до Москвы составляет чуть больше 14 часов, — сообщает ведомство.