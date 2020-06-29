В понедельник, 29 июня, по распоряжению правительства Саратовской области фитнес-клубы полноценно смогли вступить в рабочий режим. Конечно, с дополнительными мерами безопасности, составленными региональным Роспотребнадзором.

— Беспрецедентные меры для безопасности своих сотрудников и всех посетителей клубов, принятые нами, позволят каждому посетителю чувствовать себя комфортно и безопасно в помещениях наших клубов. Во всех спортивных центах (Forte Club, World Class, World Class Lite и Физкульт Энгельс) установлены ультразвуковые рециркуляторы, предназначенные для обеззараживания воздуха в помещениях. Также пересмотрены протоколы уборки. Теперь каждые 2-3 часа проводится тщательная дезинфекция всех поверхностей, тренажеров и шкафчиков в каждом из клубов, — сообщает управляющий партнёр крупной сети фитнес-клубов Саратова «Система профессионалов фитнеса» Константин Черницов.

Из привычного всем: обязательные лицевые маски, санитайзеры и дезинфекторы во всех зонах клубов для пользования без ограничений, соблюдение социальной дистанции, бесконтактное измерение температуры тела на ресепшн. Из нового: обязательная предварительная запись на групповые тренировки.