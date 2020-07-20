Сегодня саратовский муфтий – высшее мусульманское духовное лицо — Мукаддас Бибарсов излечился от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Сообщения о первых после возвращения к работе встречах и мероприятиях появились на странице муфтия в Facebook. Мукаддас Бибарсов рассказал, что вчера встретился на онлайн-конференции со своими заместителями, где обсуждались санитарно-эпидемиологические условия для возобновления коллективного намаза:

— На входе измеряется температура человека бесконтактным дистанционным термометром, руки обрабатываются санитайзерами. Все прихожане мечети носят маски и приносят с собой коврики, — написал муфтий.

Напомним, что Мукаддаса Бибарсова госпитализировали с коронавирусом 28 мая, а 5 июня из реанимации его перевели в общую палату. На данный момент он излечился от заболевания.