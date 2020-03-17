Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, открывая заседание координационного совета по противодействию коронавирусу, сразу дал ряд поручений министерствам и ведомствам региона, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Радаев поручил начать работу со всем людьми, которые входят в группу риска заражения. В эту работу он попросил включиться сотрудников полиции. Кроме того, он сказал о необходимости усиления контроля в аэропорту «Гагарин» и на вокзалах. Также в Саратовской области с сегодняшнего дня будут отменены массовые мероприятия.

— Необходимо не допустить ажиотажного спроса на товары первой необходимости. Для этого нужно проводить разъяснительную работу с населением. Поручаю министерству экономического развития сделать это с привлечением средств массовой информации и интернета. Министерству сельского хозяйства поручаю провести мониторинг зерновых и продуктов местных производителей, — сказал губернатор.

Он также поручил опубликовать телефоны всех служб, которые отвечают за контроль ситуации с распространением вируса и борьбу с ним, и сделать так, чтобы эти телефоны знал каждый житель Саратовской области.