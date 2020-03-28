Саратовская жилинспекция прекратила принимать граждан. Для консультаций саратовцев просят обращаться во телефонам в рабочее время. Также можно подать заявление дистанционно.

Эти меры действуют для профилактики коронавируса на основании распоряжения губернатора от от 17 марта 2020 года №200-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области».

Принимать корреспонденцию будут:

— почтой на адрес 410012, Саратов, Челюскинцев, 114;

— на электронную почту gzhi@saratov.gov.ru;

— через электронную приемную на сайте;

— факсом (8452) 27-54-39;

— в почтовом ящике на Челюскинцев, 114.

Все консультации будут осуществляться по телефону.