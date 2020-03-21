Глава Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 21 марта, посетил рынок «Юбилейный» для того, чтобы лично убедиться в отсутствии дефицита продуктов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Рынок работает в обычном режиме, все продовольственные товары – рыба, мясо, яйца, крупы, фрукты и овощи у продавцов в запасе есть. Дефицита не наблюдается.

— В Саратовской области мы производим практически всю линейку продуктов питания. Сегодня лично ознакомился с торговлей. В связи с противоэпидемическими мерами отменили ярмарку в Театральной площади, но рынок в Юбилейном работает в обычном режиме. Никакого ажиотажа нет, на прилавках представлена вся необходимая продукция, — сказал Валерий Радаев.

Также он отметил, что министерство экономического развития и торговли, министерство сельского хозяйства совместно с Роспотребнадзором проводит постоянный мониторинг наличия товаров и цен в торговых сетях региона.

Напомним, после пугающих новостей о распространении коронавируса в Саратове был зафиксирован ажиотажный спрос на крупы, растительное масло, консервы и туалетную бумагу. Некоторым торговым сетям даже пришлось вводить карательные меры против покупателей-паникеров.