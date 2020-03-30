На днях в Саратовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом. В оперштабе сообщили, что инфекция поразила девушку, недавно прибывшую из Австрии. Чуть позже появилась информация, что заразиться могла саратовская биатлонистка Анастасия Халиуллина.

Информацию о заболевании спортсменке подтвердить в минспорте не смогли. На телефонные звонки сама девушка и члены ее семьи не отвечали. Утверждать, что Халиуллина стала той самой второй зараженной до сих пор нельзя.

Однако вчера Настя выложила в Инстаграм кратковременную историю с небольшим комментарием по поводу шумихи вокруг своей персоны.

— Объясняю ситуацию: я нахожусь в больнице с подозрением на коронавирус. Я не знаю результаты тестов, нам ничего не сообщают и не говорят. Как только я буду точно знать результаты — я сообщу, — написала Халиуллина.