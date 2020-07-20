Сегодня, 20 июля, состоялся общий сбор команды саратовского хоккейного клуба «Кристалл», об этом появилось сообщение на официальном сайте команды.

Всем игрокам, тренерам и администрации в обязательном порядке пришлось пройти тест на коронавирус. Но это далеко не все препятствия для начала тренировок: после теста хоккеистам предстоит пройти углубленный медицинский осмотр.

Административным составом было принято решение разделить всех игроков на несколько малых групп, чтобы уменьшить риски в случае заболеваемости. Конечно, все занятия у групп будут проходить по отдельности с разными тренерами.