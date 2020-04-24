Саратовский суды продолжают привлекать к ответственности местных жителей за нарушение режима самоизоляции.

В четверг, 23 апреля, в Волжском районном суде за нарушение постановления правительства были наказаны в восемь человек. Двое из них были задержаны во время езды на машинах на улице Большая Горная. Одного оштрафовали на четыре тысячи рублей, другого – на тысячу.

Ещё пять человек безосновательно вышли из дома и гуляли по городу. Четверо из них раскошелиться на тысячу рублей, а один отделался предупреждением.

Иммигрантка с истекшим сроком регистрации также не смогла уйти от ответственности. Она направилась в отдел по вопросам миграции, но была задержана. В суде пояснили, что указом президента России с 15 марта по 15 июня приостановлено, в том числе течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, в случае если такие сроки истекает в указанный период. На первый раз нарушительница отделалась предупреждением.

Во Фрунзенском районе перед садом предстали семь саратовцев. Пять девушек и один парень ночью с 22 на 23 апреля были задержаны в помещении «Квест» на Яблочкова, 16. Судья пощадил их и не стал штрафовать.

Также двое гуляющих местных жителей на проспекте Кирова получили предупреждения.

В Октябрьском районе не соблюдали самоизоляцию восемь человек. Трое из них были пойманы на лавочке, одного остановили по время пробежки, ещё четверо занимались физкультурой на спортивной площадке, один – просто стоял.

Таким образом, в Ленинском районе 17 нарушителей получили штрафы на суммы от одной до тех тысяч рублей; в Заводском районе 13 человек и на такие же суммы, Кировский районный суд оштрафовал восемь нарушителей на сумму от одной до двух тысяч рублей.