Иностранные студенты, обучающиеся в РФ, смогут приступить к занятиям только после двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус, сообщает ТАСС.

Наиболее популярными странами, из которых в Россию приезжают студенты, являются Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Китай, Таджикистан, Украина, Индия, Белоруссия, Азербайджан и Киргизия.

Министерство образования и науки РФ сообщает, что до выхода к очному обучению во время прохождения карантина иностранные студенты начнут учиться в дистанционном формате.