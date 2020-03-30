Глава Саратова Михаил Исаев призвал жителей города оставаться дома в период нерабочей недели. Обращение к жителям он разместил в своем Инстаграм.

Он отметил, что совещания администрации временно переведены в режим видеоконференции.

— Просто побудьте дома! — призвал глава города.

Сейчас в мэрии работает колл-центр, где с 8:00 до 20:00 ведутся консультации саратовчан через мессенджеры и по телефону «горячей линии». На сегодняшний день за помощью обратились порядка 50 горожан, которых чаще всего интересует вопрос наличия медицинских масок в аптеках и магазинах.

Телефоны колл-центра:

— для звонков со стационарных и мобильных телефонов: 74-86-80, 74-86-87, 23-60-08;

— написать в Viber и WhatsApp можно по телефону: 8-927-227-96-35.