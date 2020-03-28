С понедельника в городской администрации заработает колл-центр. Об этом в своем Инстаграм заявил мэр Михаил Исаев.

— В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции со стороны государства, областного правительства, администрации города предпринимаются необходимые ограничительные меры, — начал он свою речь.

Градоначальник напомнил, что следующая неделя объявлена нерабочей, а кто-то будет продолжать свою деятельность дистанционно. Для профилактики уханьской зараза закрываются все салоны красоты, ТЦ, заведения общепита и спорт-клубы.

Исаев попросил саратовцев по возможности не выходить из дома и провести время с семьей.

— Соблюдайте правила личной гигиены, чаще проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхности, с которыми соприкасаетесь, — завершил мэр.