Сегодня, 26 марта, глава города Михаил Исаев распорядился закрыть все спортивные объекты Саратова. Об этом он заявил на заседании оперштаба при региональном правительстве.

Речь идет о бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках и других объектах физической культуры и спорта. Эти меры мэр принял для недопущения распространения уханьской заразы среди населения.

Кроме того, рекомендации по приостановлению деятельности даны торговым центрам, клубам и учреждениям культуры.