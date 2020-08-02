Депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан, руководитель фракции «Единая Россия», поделился в своем аккаунте в соцсети Instagram информацией о лечении от коронавируса.

Он отметил, что с пятницы предыдущей недели находится на карантине. В прошлый четверг у него заболел живот и поднялась температура. Поход к врачу закончился тестами на коронавирус. Положительный результат показали мазки, отрицательный — кровь.

Народный избранник ушел с семьей на самоизоляцию, позже выяснилось, что новой инфекцией заражены его жена и дочь.

Формы заболевания у членов семьи разные — депутат лечил только живот и пил арбидол, а супруга — антибиотики.

Он отметил, что сейчас симптомы болезни — температура, ломка костей, прошли. Осталась только слабость, но он продолжает сидеть на карантине, как положено. А еще освободилось время, чтобы написать магистерскую.

Иван Дзюбан призвал горожан не забывать о мерах защиты от коронавируса.