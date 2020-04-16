В понедельник, 20 апреля, во всех населенных пунктах Саратовской области вводится пропускной режим. Об этом заявил сегодня, 16 апреля, председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

— Мы с вами принимаем решение о введение пропускного режима с понедельника, — сказал Стрелюхин.

Завтра, 17 апреля, во время брифинга председатель регионального правительства пообещал уточнить условия введения ограничений.

Напомним, ранее Александр Стрелюхин предупредил, что если сегодня, 16 апреля, индекс самоизоляции не вырастет, с понедельника в Саратовской области будет введен пропускной режим.