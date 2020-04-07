Стали известны данные о новых заболевших коронавирусом в Саратовской области. Информацию предоставил оперштаб.

По данным правительства области, лабораторно подтверждено пять случаев заболевания. Еще один уточняется. Все пациенты — женщины, две из которых вернулись из Казахстана и Гвинеи. Остальные — контактировавшие.

Все заболевшие находились на самоизоляции, сейчас они получают помощь дома. Одну из них — с минимальными симптомами — госпитализировали.

Из пяти случаев по одному в Озинском и Аткарском районах, три случая в Саратове.