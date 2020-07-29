Вчера, 28 июля, состоялось заседание регионального оперативного штаба, на котором обсуждались меры подготовки ко второй волне заболеваемости covid-19 и сезонным заболеваниям.

На данный момент методические рекомендации готовятся для всех учебных учреждений региона, чтобы подготовить их к новому учебному году.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова предупредила о ежегодном сезонном подъеме респираторных заболеваний и озвучила список задач, необходимых к выполнению. До 60 процентов населения региона должно пройти необходимую вакцинацию от гриппа, также нужно подготовить коечный фонд для раздельного приема больных коронавирусом и респираторными заболеваниями. А для лечения больных необходимо закупить лекарства и средства индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения области Олег Костин проинформировал о статистике заболеваемости внебольничной пневмонии: по итогам 30 недель заболеваемость в регионе составляет 515,3 на 100 тысяч населения. Из 2,518 тысячи коек заняты 1,705 тысячи, из них с внебольничной пневмонией более 88 процентов. Выздоровели 5,369 тысячи человек – 59 процентов от заболевших.

Кроме того, во всех крупных медучреждениях планируется возведение лабораторий по тестированию на коронавирус.

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