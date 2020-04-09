В период пандемии многие волонтерские штабы организовали выездные мероприятия по оказанию помощи пенсионерам и неимущим людям. Вместе с эти участились случаи мошенничества: аферисты представляются активистами и наживаются на стариках.
Специалисты минспорта рассказали, как отличить мошенника от добровольца:
— волонтеры носят специальный бейдж и паспорт гражданина РФ;
— обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовая медицинская маска, перчатки и антисептики;
— не заходят в квартиру/дом;
— знает номер заявки благополучателя и обязательно сообщает его в начале общения.
Кроме того, личность каждого активиста можно проверить, обратившись в волонтерскую организацию
Напоминаем, что на горячую линию адресной поддержки пожилых людей можно обратиться по телефону: 8-800-2003-411.