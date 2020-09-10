На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела Роспотребназдора по Саратовской области Галина Архипова рассказала о том, как обстоят дела со снятием ограничений в регионе.
Местные жители могут вздохнуть спокойно — снова оставлять их без кино и театра никто не собирается.
Сейчас область находится на втором этапе снятия ограничений, остается немного до третьего.
— Для этого необходимо, чтобы было не менее 50 процентов свободных коек и показатель РТ не выше одного за две недели. Сейчас пока выше единицы и коек менее 50 процентов, — подчеркнула она.
Поэтому по ее словам, говорить о новом снятии ограничений пока еще рано.