На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела Роспотребназдора по Саратовской области Галина Архипова рассказала о том, как обстоят дела со снятием ограничений в регионе.

Местные жители могут вздохнуть спокойно — снова оставлять их без кино и театра никто не собирается.

Сейчас область находится на втором этапе снятия ограничений, остается немного до третьего.

— Для этого необходимо, чтобы было не менее 50 процентов свободных коек и показатель РТ не выше одного за две недели. Сейчас пока выше единицы и коек менее 50 процентов, — подчеркнула она.

Поэтому по ее словам, говорить о новом снятии ограничений пока еще рано.