Сегодня инфекционный госпиталь, созданный на базе клинической больницы СГМУ, прекращает свою работу с коронавирусными пациентами, об этом сообщает пресс-служба СГМУ.

Напомним, что с 12 мая в больнице открылся госпиталь для приема больных коронавирусной инфекцией. Оперативно было подготовлено 300 коек, оборудованными, в том числе, аппаратами искусственной вентиляции легких. За время работы коронавирусного госпиталя удалось помочь более 700 жителям Саратовской области.

Теперь после проведенной необходимой обработки помещений больница начала работать в прежнем привычном режиме.