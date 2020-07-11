За минувшие сутки в Саратовской области число заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 91 человека. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Таким образом, общее число заразивших составило 7,508 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 4,22 тысячи человек, в том число 104 за минувшие сутки.

По районам новые случаи распределились так: Саратов — 53, Балаковский, Балашовский и Энгельсский районы — по семь, Александрово-Гайский — четыре, Новоузенский — три, Перелюбский и Ртищевский — по два, Аткарский, Дергачевский, Ивантеевский, Краснокутский, Марксовский и Романовский — по одному.