Число заразившихся covid-19 в Саратовской области за сутки возросло до 2,516 тысячи человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки диагноз лабораторно подтвержден у 98 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 812 человек, за сутки — 27 человек.

По районам новые случаи заболевания распределяются следующим образом — Саратов — 42, Александрово-Гайский район — 10, Энгельсский — девять, Балаковский — восемь, Ершовский, Татищевский, Балашовский и Дергачевский — по три, Ртищевский, Советский, Питерский и Турковский — по два, Самойловский, Пугачевский, Озинский, Красноармейский, Романовский, Ровенский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский и Воскресенский — по одному.