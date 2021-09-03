Сегодня, 3 сентября, коронавирусной инфекцией заразились еще 242 жителя Саратовской области, сообщает региональный оперштаб.

В Саратове насчитывается 95 новых случаев заражения. В Энгельссом районе их 33, в Балаковском 17. В Балашовском районе коронавирусом заболели 11 человек, а в Вольском, Марксовском и Пугачевском — по шесть. В Саратовском районе насчитывается пять заболевших.

Базарно-Карабулакский, Ершовский, Лысогорский, Озинский, Ртищевский и Федоровский районы насчитывают по четыре новых случая заражения. Калининский, Самойловский, Татищевский, поселок Светлый — по три. Аркадакский, Воскресенский, Дергачевский, Краснокутский, Петровский, Романовский, Хвалынский насчитывают по два заболевших человека, и Алгайский, Аткарский, Балтайский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новобурасский, Новоузенский, Перелюбский, Питерский и Советский районы по одному случаю заражения.

С пневмонией насчитывается 95 заболевших, 140 с признаками ОРВИ, семь человек с бессимптомным течением.