За последние сутки, 5 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 529 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 123 075 человек. Выздоровели с начала эпидемии 106 198 человек, за сутки — 619.

На стационарном лечении находятся 2 279 человек, амбулаторном — 10 065.

Больше всего зараженных появилось в Саратове — 252, Энгельсском районе — 66, Балаковском — 34, Балашовском — 28, Вольском — 21, Ртищевском — 10, Марксовском — 9.