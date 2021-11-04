По данным на 4 ноября в Саратовской области зарегистрировано 629 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 103 865 человек. Выздоровели с начала эпидемии 91 338 человек, за сутки — 343.

На стационарном лечении находятся 4 542 человека, амбулаторном — 4 488.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 306, Энгельсском районе — 65, Балаковском — 28, Балашовском — 25, Вольском — 22, Аткарском — 16, Ершовском — 12, Аркадакском, Пугачевском, Ртищевском — по 11, Базарно-Карабулакском, Петровском, Хвалынском — по 10.