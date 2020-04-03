Две крупнейшие российские розничные сети решили обнулить наценку на некоторые виды товаров. Об этом сообщает оперштаб.

Так, на месяц товары в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» социально важные продукты будут продаваться по закупочной цене.

По информации представителя сети «Магнит», уже определен перечень из десяти товаров «эконом-класса»: рис, тушенка говяжья, крупа геркулес, черный чай, яблоки, картофель, макароны, сахар, мясо куриное глубокой заморозки, хозяйственное мыло.

В «Пятерочке» этот список прорабатывается.