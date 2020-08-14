В Саратове на матч между местным «Соколом» и «Квантой» пустят зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Игра состоится 15 августа, билеты можно купить за 100 рублей в кассах стадиона в день матча. Места будут располагаться в соответствии с социальной дистанцией.

Отметим, что болельщикам нужно будет обязательно надеть маски и перчатки, не снимать их. Не допускаются те, у кого температура выше 37 градусов, а также лица старше 65 лет.

Игра пройдет в тестовом режиме и если будут какие-то нарушения санитарного регламента, больше на матчи никого не пустят.