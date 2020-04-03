Министр экономического развития и торговли Юлия Швакова рассказала о том, какие меры поддержки бизнеса будут предприняты региональными властями для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Брифинг проходил в онлайн-режиме.

По словам министра, ее ведомство разработало несколько поправок в законы Саратовской области для облегчения налогооблагаемой базы предприятий малого и среднего бизнеса. В частности, для предпринимателей, которые в сферах общественного питания, бытовых услуг, туризма и досуга налоги будут снижены в два раза. Такое же двукратное снижение предусмотрено для предприятий, работающих по патенту.

— Получится, что какой-то небольшой магазин в сельской местности будет платить всего девять тысяч рублей в год, — отметила Юлия Швакова.

Третьим пунктом поддержки предложено освободить от налогов предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками. В-четвертых, освободить от налога на имущество предприятия общественного питания, гостиницы и санатории.