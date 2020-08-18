Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов сообщил об открытии бассейнов в регионе на своем профиле в Instagram.

— На данный момент в Саратовской области уже работает 21 плавательный бассейн в Саратове, Балакове, Аткарском, Вольском, Краснокутском, Ершовском, Пугачевском, Советском, Саратовском и Татищевском муниципальных районах. Всего бассейнов в регионе 77, — пишет Александр Абросимов.

С началом нового учебного года в регионе откроются бассейны, примыкающие к университетам и школам.

Некоторые бассейны в городе сейчас ремонтируются, поэтому о возобновлении их работы можно будет говорить позже.