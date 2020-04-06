Региональный минздрав опроверг слухи о «вспышке» коронавирусной инфекции среди врачей в городской клинической больнице №2. Об этом сообщает оперштаб.

В телеграмм-каналах распространяли недостоверную информацию о заразившихся медиках, которые контактировали с больным коронавирусом. Однако эти сведения неверны. Медперсонал, который контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией и с подозрением на него, проходит обследование.

— На сегодняшний день имеется лишь один сомнительный результат, который направлен в референс-центр. Лабораторно подтвержденных результатов нет. Говорить о «вспышке заболевания» некорректно. Медики, контактировавшие с больными, самоизолировались, — говорится в сообщении.