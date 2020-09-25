В Саратовской области пока не будут увеличивать число коек для коронавирусных больных, рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в региональном минздраве.

По словам советника министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколова, резервные койки сейчас в области есть, а в минздраве постоянно отслеживаем ситуацию.

— Фиксируется до сих пор большое количество пневмоний, причем не всегда коронавирусных, поэтому идет перераспределение потоков по так называемым чистым больницам или на провизорные койки. В целом уровень заболеваемости в регионе стабильно высокий, такую ситуацию мы видим и по большинству регионов России. Тем не менее говорить о массовом открытии новых мест в больницах преждевременно, работа коечного фонда регулируется по оперативной потребности, — говорит он.