Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов просит не запасаться лекарствами.

— Хочу заострить внимание населения, что есть проблемы с лекарствами в аптечной сети. Сейчас выполняется решение губернатора по данному вопросу. Хочу сказать, что не нужно запасаться лекарствами впрок. По ряду причин – лекарства имеют ограничения по сроку годности, и нельзя заранее знать кому какие лекарства понадобятся. Поэтому не надо создавать искусственный дефицит, скупая все без разбора, тогда их хватит всем, — сказал он на ежедневном брифинге в министерстве.