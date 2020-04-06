Саратовских молодоженов просят перенести свадьбы на более поздний период. Об этом сообщает оперштаб.

Так, церемонии, запланированные на ближайшие 2 месяца, рекомендуется перенести на период после 1 июня. Новую дату пары могут выбрать сами и согласовать ее с сотрудниками ЗАГСов по телефону или через интернет-приемную.

Если день Х не получается перенести, то регистрация будет проходить в неторжественной обстановке без гостей.

Расторжение браков по взаимному согласию супругов до 1 июня будет проводиться только заявлениям, поданным до 3 апреля, — говорится в сообщении.

Кроме того, выдача свидетельств о регистрации рождения, смерти, установлении отцовства, об усыновлении, перемене имени, повторных свидетельств осуществляется только по предварительной записи.

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