В связи с выявлением коронавируса у трех учеников и одного педагога на дистанционном обучении находится СОШ №3 Аркадака и СОШ Куриловки, то есть 589 ребят и 20 педагогов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Также онлайн получают знания 1,721 тысячи школьников из 57 классов в 31 образовательном учреждении. Больны 29 детей и 15 педагогов.

На очное обучение вышли закрытые классы в Советском, Лысогорском, Самойловском и Балашовском районах, Саратове.

Частично закрыты шесть групп в шести детских садах Балаковского, Ровенского, Энгельсского районов, Саратова.

Три группы в составе 67 человек из Саратовского техникума электроники и машиностроения и Новоузенского агротехнологического техникума частично закрыты, потому что заболел один студент и один педагог.