На сегодняшний день, 28 сентября, 1,943 тысячи детей и 163 педагога из семи саратовских школ находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщили в министерстве образования Саратовской области.

Среди них МОУ «СОШ № 3» в Балашове, МОУ «ООШ села Покровка» Вольска, школы в Логиновке, селе Колено, Студенке, МОУ СОШ №1 в Озинском районе. Там заболели учителя и один ученик, всего семь человек.

Получают знания онлайн 1,134 тысячи ребят из 46 классов в 38 школах региона. У 39 детей и семи педагогов подтвержден коронавирус. Все заболевания выявлены в семьях.

Вернулись к стандартному формату обучения классы в СОШ №25 Балакова, СОШ №66 в Саратове, гимназии №1 в Балаково.

Дистанционно знания получают 350 человек из 17 групп Краснокутского политехнического лицея, 22 студентов группы Саратовского техникума электроники и машиностроения, потому что заболел один обучающийся.

Частично закрыты восемь детских садов в Саратове, Балаковском, Балашовском, Новоузенском, Петровском, Федоровском районах региона.