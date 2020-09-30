Из-за коронавируса в Саратовской области полностью на дистанционном обучении находятся шесть школ, в которых учатся 438 детей, работают 83 педагога. В их число входит школа в селе Интернациональное, Покровке, Логиновке, Студеновке, Колено, СОШ им. И.С. Гавва в селе Федоровка.

Там заболели педагоги, всего семь человек.

В школе Озинок частично открылись классы.

Дистанционно учатся 1,939 тысячи детей из 77 классов в 43 школах. У 41 детей и 18 педагогов подтвержден коронавирус, заболевания выявлены в семьях.

Вышли с дистанционного обучения классы в СОШ №2 Красноармейска, лицей №3, СОШ №45, СОШ №103 Саратова.

Дистанционно получают знания 350 студентов из 17 групп Краснокутского политехнического лицея, 22 человека из Саратовского техникума электроники и машиностроения.

Частично закрыты 12 групп в десяти детских садах в Саратове, Балашовском, Балаковском, Федоровском и Энгельсском районах.